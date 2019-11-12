Бахматюк написав листа Зеленському: скаржиться на тиск силовиків у "справі банкірів"
Олег Бахматюк написав відкриту заяву президенту Володимиру Зеленському, в якій вказав, що групу компаній "Укрлендфармінг" "безпідставно тероризують силовики".
Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрлендфармінга".
Повідомляється, що в структурах Бахматюка, пройшли обшуки і затримання працівників силовиками Національного антикорупційного бюро.
Це сталося в рамках провадження у справі ліквідованого VAB банку.
Згідно із заявою Бахматюка, "під загрозою опинилася компанія, в якій працює 27 тис осіб, яка виробляє 1% ВВП, платить 3 мільярди гривень податків".
"Справа, яка вже була досліджена усіма силовими структурами - Національною поліцією, Службою безпеки, прокуратурою. Було проведено масу експертиз, масу слідчих дій, обшуків. Фактично компанію тероризували протягом 5 років", - йдеться в листі.
"Ми пропонували сісти за стіл переговорів, щоб зберегти компанію, яка має великий вплив на економіку нашої держави ... Але ми бачимо, що і НАБУ, і органи Генеральної прокуратури працюють в рамках кон'юнктури, в якій закон не має жодного значення", - наводяться в листі слова Бахматюка.
Бізнесмен запевняє, що "неодноразово робив пропозиції" Фонду гарантування вкладів і НБУ "конструктивно вирішити питання із заборгованістю банку і виплатити 8 млрд грн до бюджету", задіявши механізм реструктуризації і залучаючи авторитетних міжнародних аудиторів.
Також Бахматюк заявив, що захищатиме компанію в міжнародних судах із залученням міжнародних юристів, і сподівається на конструктивне вирішення питання.
Детальніше читайте у статті: Справа Бахматюка. Чому НАБУ затримало екс-заступника Гонтарєвої та банкірів бізнесмена
Нагадуємо:
11 листопада НАБУ заявило про затримання 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".
Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку, "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".
Як стало відомо, НАБУ затримало екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука.
Причина — можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого банку Олега Бахматюка.
Олександр Писарук в 2014-2015 роках працював першим заступником глави Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ очолювала Валерія Гонтарєва.
У жовтні 2014 року Нацбанк виділив ВіЕйБі Банку стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн.
В листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію.
Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.
Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.
Сама Гонтарева каже, що затримання Писарука є посиленням терору з боку влади.
Знати більше: Як одним підписом зруйнувати справу проти Бахматюка на 1,2 мільярда
Економічна правда
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