Бахматюк написав листа Зеленському: скаржиться на тиск силовиків у "справі банкірів"

Олег Бахматюк написав відкриту заяву президенту Володимиру Зеленському, в якій вказав, що групу компаній "Укрлендфармінг" "безпідставно тероризують силовики".

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрлендфармінга".

Повідомляється, що в структурах Бахматюка, пройшли обшуки і затримання працівників силовиками Національного антикорупційного бюро.

Це сталося в рамках провадження у справі ліквідованого VAB банку.

Згідно із заявою Бахматюка, "під загрозою опинилася компанія, в якій працює 27 тис осіб, яка виробляє 1% ВВП, платить 3 мільярди гривень податків".

"Справа, яка вже була досліджена усіма силовими структурами - Національною поліцією, Службою безпеки, прокуратурою. Було проведено масу експертиз, масу слідчих дій, обшуків. Фактично компанію тероризували протягом 5 років", - йдеться в листі.

"Ми пропонували сісти за стіл переговорів, щоб зберегти компанію, яка має великий вплив на економіку нашої держави ... Але ми бачимо, що і НАБУ, і органи Генеральної прокуратури працюють в рамках кон'юнктури, в якій закон не має жодного значення", - наводяться в листі слова Бахматюка.

Бізнесмен запевняє, що "неодноразово робив пропозиції" Фонду гарантування вкладів і НБУ "конструктивно вирішити питання із заборгованістю банку і виплатити 8 млрд грн до бюджету", задіявши механізм реструктуризації і залучаючи авторитетних міжнародних аудиторів.

Також Бахматюк заявив, що захищатиме компанію в міжнародних судах із залученням міжнародних юристів, і сподівається на конструктивне вирішення питання.

Детальніше читайте у статті: Справа Бахматюка. Чому НАБУ затримало екс-заступника Гонтарєвої та банкірів бізнесмена

Нагадуємо:

11 листопада НАБУ заявило про затримання 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку, "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".

Як стало відомо, НАБУ затримало екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука.

Причина — можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого банку Олега Бахматюка.

Олександр Писарук в 2014-2015 роках працював першим заступником глави Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ очолювала Валерія Гонтарєва.

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив ВіЕйБі Банку стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн.

В листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію.

Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.

Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

Сама Гонтарева каже, що затримання Писарука є посиленням терору з боку влади.

Знати більше: Як одним підписом зруйнувати справу проти Бахматюка на 1,2 мільярда

Економічна правда