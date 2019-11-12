У НБУ не знають, кого із співробітників Нацбанку затримало Національне антикорупційне бюро

В Національному банку не володіють інформацією, кого саме з чинних посадовців НБУ затримали детективи Національного антикорупційного бюро в рамках справи про заволодіння 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту "ВіЕйБі банку".

Про це повідомили Економічній правді в прес-службі НБУ.

"Наразі в нас немає такої інформації (про затримання чинних посадовців Національного банку — ЕП). Ми з’ясовуємо обставини", — заявили в прес-службі.

Також в НБУ пообіцяли згодом надати коментар щодо затримання голови правління Райффайзен банку Аваль та колишнього заступника ексголови НБУ Валерії Гонтаревої Олександра Писарука.

"Ми очікуємо юридичний коментар наших фахівців щодо обставин вручення підозри", — повідомили у регулятора.

Детальніше читайте у статті: Справа Бахматюка. Чому НАБУ затримало екс-заступника Гонтарєвої та банкірів бізнесмена

Нагадуємо:

11 листопада НАБУ заявило про затримання 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку, "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".

Як стало відомо, НАБУ затримало екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука.

Причина — можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого банку Олега Бахматюка.

Олександр Писарук в 2014-2015 роках працював першим заступником глави Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ очолювала Валерія Гонтарєва.

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив ВіЕйБі Банку стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн.

В листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію.

Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.

Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

Сама Гонтарева каже, що затримання Писарука є посиленням терору з боку влади.

Знати більше: Як одним підписом зруйнувати справу проти Бахматюка на 1,2 мільярда

Олександр Колесніченко, ЕП