Офіційний курс: гривня зміцнилась

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 16 копійок, встановивши його на 9 жовтня на рівні 24,70 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,14 (на 8 жовтня - 27,33 гривні).

Нагадаємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 25 копійок, встановивши його на 8 жовтня на рівні 24,86 гривні за долар.

8 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,72 - 24,76 гривні за долар.

8 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,73 - 24,76 гривні за долар.

Економічна правда