Курс валют на 8 жовтня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
8 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,72 - 24,76 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,67 - 24,7 гривні;
Євро – 27,1 - 27,13 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,71 – 25,1 гривні. Євро купують по 27,03 гривні, продають по 27,56 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 25,02 - 25,1 гривні, євро - 27,36 - 27,49 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 25 копійок, встановивши його на 8 жовтня на рівні 24,86 гривні за долар.
7 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,72 - 24,76 гривні за долар.
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Економічна правда
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