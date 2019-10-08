Курс валют на 8 жовтня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

8 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,72 - 24,76 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,67 - 24,7 гривні;

Євро – 27,1 - 27,13 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,71 – 25,1 гривні. Євро купують по 27,03 гривні, продають по 27,56 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,02 - 25,1 гривні, євро - 27,36 - 27,49 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 25 копійок, встановивши його на 8 жовтня на рівні 24,86 гривні за долар.

7 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,72 - 24,76 гривні за долар.

Читайте також: Гривня повертається на місце. З чим пов'язані гойдалки на валютному ринку

Економічна правда