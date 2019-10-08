Закриття міжбанку: гривня застигла на місці

8 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,73 - 24,76 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,73 - 24,76 гривні;

Євро – 27,13 - 27,17 гривні;

Нагадаємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 25 копійок, встановивши його на 8 жовтня на рівні 24,86 гривні за долар.

8 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,72 - 24,76 гривні за долар.

Економічна правда