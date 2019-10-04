Рада ухвалила програму діяльності уряду

Верховна Рада затвердила програму діяльності уряду на наступні 5 років - у ній перераховано низку реформ у різних сферах та показники, яких Кабмін має досягти.

Документ підтримали 236 народних депутатів.

"Ця програма – робочий документ, за яким будемо вимірювати нашу спільну ефективність.

Я переконаний, що наша спільна діяльність принесе Україні щастя і ми створимо сильну державу для вільного суспільства, яке зробить українця щасливим", - заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук перед голосуванням.

За його словами, програма містить 87 цілей, які розбиті на три розділи.

Нагадаємо:

30 вересня Кабінет міністрів опублікував програму дій Уряду, в якій окреслив ключові пріоритети на найближчі 5 років.

В уряді планують за 5 років відремонтувати 24 тисячі кілометрів доріг та навчати українців цифрових навичок.

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Економічна правда