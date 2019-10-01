Кабмін окреслив пріоритети на найближчі 5 років

30 вересня Кабінет міністрів опублікував програму дій Уряду, в якій окреслив ключові пріоритети на найближчі 5 років.

Повний текст опублікований на сайті урядового порталу.

Як зазначається, Кабмін очікує на зростання економіки на 40%, що дозволить створити 1 млн нових робочих місць та встановити прожитковий мінімум на рівні 4,2 тис. грн.

Окрім цього команда Гончарука прагне, аби витрати кожної родини на комунальні послуги не перевищували 15% її доходу. Ті, хто вимушений буде сплачувати більше, повинен отримувати підтримку від держави у вигляді субсидії.



Одним з показників ефективності роботи "швидкої" та поліції встановлюється їх приїзд на місце подій протягом 10 хвилин у місті та 20 - поза його межами. А в МОЗ ставлять задачу зменшення середньої тривалості госпіталізації пацієнтів на 20%, та збільшення очікуваної тривалості життя на 5%.



Уряд очікує зменшити рівень забруднення середовища принаймні на 20%, а Міненергетики обіцяє зменшення загального обсяг відходів, що захоронюються на 30%, а побутових відходів до 50%



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Також в уряді планують за 5 років відремонтувати 24 тисячі кілометрів доріг та навчати українців цифрових навичок.

Економічна правда