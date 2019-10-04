Гончарук розповів, як уряд боротиметься з бідністю

На спільній зустрічі компаній-членів Американської торговельної палати в Україні, Європейської бізнес асоціації та Спілки українських підприємців прем'єр-міністр Олексій Гончарук представив свій план боротьби з бідністю.

Про це повідомляє кореспондент ЕП.

За словами прем’єра, кожен додатковий відсоток ВВП від реформ будуть витрачати на боротьбу з бідністю у пропорції 30\10.

Тобто 30% витрат підуть на соціальне забезпечення і 70% витрат на розвиток.

Драйверами зростання прем’єр назвав земельну реформу, малу та велику приватизацію, продаж проблемної заборгованості в банках і легалізацію азартних ігор.

"Ми розраховуємо, що мала приватизація покращиться і до бюджету надійде 5-7 млрд гривень. Цей процес точно зрушений з мертвої точки", - сказав прем’єр.

Нагадаємо:

30 вересня Кабінет міністрів опублікував програму дій Уряду, в якій окреслив ключові пріоритети на найближчі 5 років.

В уряді планують за 5 років відремонтувати 24 тисячі кілометрів доріг та навчати українців цифрових навичок.

Економічна правда