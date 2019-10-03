Кравцов: IPO – стратегічна мета "Укрзалізниці" на найближчі роки

Керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявляє, що після виключення підприємства з переліку заборонених до приватизації, стратегічною метою компанії є вихід на IPO.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Кравцов нагадав, що у середу "Укрзалізницю" виключили з переліку підприємств, заборонених до приватизації.

"Це означає, що ми матимемо змогу залучати кошти, необхідні для імплементації стратегії розвитку від найбільших світових інвесторів. За базовим сценарієм на найближчі 5 років нам потрібно щонайменше 150 мрлд гривень", - сказав він.

"І головне. IPO – це наша стратегічна мета на найближчі кілька років. Це найбільш оптимальний інструмент для залучення великих обсягів інвестицій, який не створює боргового навантаження для компанії. Плюс до цього - покращення стандартів корпоративного управління в компанії", - підсумував Кравцов.

Нагадаємо:

Міністр інфраструктури Владислав Криклій у четвер анонсував продаж частини акцій "Укрзалізниці" та "Укрпошти" приватним компаніям.

Раніше він заявляв про плани щодо створення на базі УЗ трьох незалежних операторів, і не виключив можливість очолювання одного з таких операторів нинішнім керівником "Укрпошти" Ігорем Смілянським.

Читайте детальніше у інтерв'ю: Міністр інфраструктури Владислав Криклій: я маю специфічний характер, тому ділитися ми не будемо

Економічна правда