Держава може продати частину акцій "Укрзалізниці" та "Укрпошти"
Міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував продаж частини акцій "Укрзалізниці" та "Укрпошти" приватним компаніям.
Про це Криклій написав на своїй сторінці в Facebook.
Він нагадав, що у середу Верховна Рада ухвалила законопроект 1054-1 про скасування переліку заборонених до приватизації об'єктів.
"З переліку об’єктів виключили "Укрпошту" та "Укрзалізницу". Це не означає, що їх продадуть з молотка, але це переконливий сигнал, що державний бюджет зможе поповнитись грошима, а інвестори матимуть змогу модернізувати підприємства", - повідомив міністр.
При цьому Криклій запевнив, що стратегічні об’єкти залишаться з часткою держави не менше 50%+1 акція, але зможуть активно працювати над пошуком стратегічних інвесторів.
"Хто знає, може це буде один з найбільших e-commerce гігантів або міжнародних фінансових організацій", - підсумував він.
Нагадаємо:
Міністр інфраструктури раніше анонсував створення на базі УЗ трьох незалежних операторів, і не виключив можливість очолювання одного з таких операторів нинішнім керівником "Укрпошти" Ігорем Смілянським.
Читайте детальніше у інтерв'ю: Міністр інфраструктури Владислав Криклій: я маю специфічний характер, тому ділитися ми не будемо
Економічна правда
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