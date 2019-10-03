Курс валют на 3 жовтня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

3 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,9 - 24,93 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,88 - 24,9 гривні;

Євро - 27,28 - 27,3 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,92 - 25,51 гривні. Євро купують по 27,12 гривні, продають по 27,89 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,38 - 25,5 гривні, євро - 27,51 - 27,83 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 29 копійок, встановивши його на 3 жовтня на рівні 24,85 гривні за долар.

2 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,63 - 24,66 гривні за долар.

2 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,9 - 24,93 гривні за долар.

Економічна правда