"Укравтодор" отримав тимчасового очільника
Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України на Олега Федоренка.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, повідомляє прес-служба "Укравтодору".
Як наголошується, Федоренко має 20-річний досвід роботи у дорожній галузі.
До призначення на посаду він працював начальником Управління експлуатації доріг "Укравтодору", раніше – у Службі автомобільних доріг у Київській області та ДП "Київський облавтодор".
Федоренко профільну освіту - Український Транспортний Університет за спеціальністю інженер-будівельник.
Нагадаємо:
Міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв’ю "Економічній правді" заявив, що керівник "Укравтодору" Славомір Новак буде звільнений з посади.
Після цього Новак подав заяву про відставку.
Читайте інтерв’ю: "Смотрящих" за дорогами в Україні немає — інтерв’ю з головою "Укравтодору"
Економічна правда
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