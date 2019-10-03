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"Укравтодор" отримав тимчасового очільника

Четвер, 3 жовтня 2019, 12:01
 

Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України на Олега Федоренка.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Як наголошується, Федоренко має 20-річний досвід роботи у дорожній галузі.

До призначення на посаду він працював начальником Управління експлуатації доріг "Укравтодору", раніше – у Службі автомобільних доріг у Київській області та ДП "Київський облавтодор".

Федоренко профільну освіту - Український Транспортний Університет за спеціальністю інженер-будівельник.

Нагадаємо:

Міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв’ю "Економічній правді" заявив, що керівник "Укравтодору" Славомір Новак буде звільнений з посади.

Після цього Новак подав заяву про відставку.

Читайте інтерв’ю: "Смотрящих" за дорогами в Україні немає — інтерв’ю з головою "Укравтодору"

Економічна правда

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