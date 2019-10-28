Великий банк припиняє роботу з фізичними особами

"Промінвестбанк" в рамках зміни стратегії поступово припиняє роботу з фізичними особами.

Про це повідомили в прес-службі банку.

"Банк змінює свою стратегію: ми поступово припиняємо роботу з фізичними особами", - сказав представник банку в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Крім того, з 1 грудня "Промінвестбанк" припиняє обслуговування платіжних карт міжнародної платіжної системи MasterСard, емітованих в рамках карткових продуктів банку.

"Поточні рахунки, відкриті вам в "Промінвестбанк", будуть і надалі обслуговуватимуться за умовами укладеного з вами договору банківського рахунку та відповідно до діючих тарифів, крім проведення операцій, ініційованих за допомогою платіжних карт MasterCard", - повідомили в банку.

Нагадаємо:

Верховний Суд відхилив скаргу російської держкорпорації "ВЕБ.РФ" на рішення судів попередніх інстанцій, яким корпорація хотіла зупинити продаж акцій "Промінвестбанку".

У липні пакет акцій "Промінвестбанку" в розмірі 99,7726% виставили на аукціон на біржі ПФТС, тоді стартова ціна пакета становила 532,1 млн грн.

Після цього російський ВЕБ заявив про заборону продавати свою українську "дочку".

Київський апеляційний суд відхилив скаргу держкорпорації "ВЕБ.РФ" на рішення судів попередніх інстанцій, яким корпорація хотіла зупинити продаж акцій Промінвестбанку.

У вересні пакет акцій "Промінвестбанку" в розмірі 99,7726% знову виставили на аукціон на біржі ПФТС, початкова вартість цінних паперів становить 399,1 мільйонів гривень. Аукціон пройде 20 вересня.

20 вересня 2018 року приватний виконавець виконавчого округу Києва Каращук K.Л. на підставі заяви ТОВ "Дайріс" відкрила виконавче провадження з примусового виконання ухвали Апеляційного суду Києва від 5 вересня 2018 року щодо стягненню акцій ПАТ "Промінвестбанк" на користь компанії "Дайріс" з групи "Приват" Ігоря Коломойського і партнерів.

Економічна правда