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Російський ВЕБ заявив про заборону продавати свою українську "дочку"

Четвер, 1 серпня 2019, 12:35
 

Печерський районний суд Києва наказав призупинити продаж акцій Промінвестбанку, дочірнього банку держкорпорації "ВЕБ.РФ" в Україні.

Про це йдеться в повідомленні ВЕБ, передає РБК.

"26 липня 2019 року ВЕБ.РФ вдалося домогтися заборони на примусовий продаж акцій "Промінвестбанку". Печерський районний суд міста Києва погодився з позицією ВЕБ.РФ і наказав припинити продаж акцій", - зазначає держкорпорація.

ВЕБ.РФ також заявляє, що має намір притягнути до відповідальності організаторів і учасників аукціону з продажу акцій Промінвестбанку.

Нагадуємо:

Пакет акцій "Промінвестбанку" в розмірі 99,7726% виставлений на аукціон на біржі ПФТС.

"Фінансова компанія "Женева" і "Європейське ощадне товариство" мають намір купити 99,8% акцій Промінвестбанку.

Стартова ціна пакета - 532,1 млн грн.

Виставлений на продаж пакет акцій було стягнуто.

20 вересня 2018 року приватний виконавець виконавчого округу Києва Каращук K.Л. на підставі заяви ТОВ "Дайріс" відкрила виконавче провадження з примусового виконання ухвали Апеляційного суду Києва від 5 вересня 2018 року щодо стягненню акцій ПАТ "Промінвестбанк" на користь компанії "Дайріс" з групи "Приват" Ігоря Коломойського і партнерів.

У травні 2018 року Третейський суд в Гаазі постановив, що Російська Федерація повинна відшкодувати ряду українських компаній збитки за анексію Криму в розмірі 159 млн доларів.

Згідно з повідомленням суду, позов подали екс-глава Приватбанку Олександр Дубілет та 18 компаній, пов'язаних з екс-власниками банку або Приватбанком.

5 вересня 2018 року Апеляційний суд Києва своєю ухвалою заарештував акції українських "дочок" російських банків, включаючи Промінвестбанк.

Верховний суд 25 січня 2019 року прийняв рішення накласти арешт на акції Промінвестбанку, Сбербанку і ВТБ Банку, які "належать боржникові - Російській Федерації".

Крім того, цим банкам заборонено відчужувати рухоме і нерухоме майно, яке "належить боржнику - Російській Федерації".

У червні 2019 року російський держбанк Внєшекономбанк, якому належало 99,7726% акцій Промінвестбанку, подав позов до арбітражу Торгової палати Стокгольма до України через порушення країною міжурядової угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій від 1998 року.

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Промінвестбанк РФ

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