Суд дозволив групі "Приват" продати "дочку" російського банку

Київський апеляційний суд відхилив скаргу держкорпорації "ВЕБ.РФ" на рішення судів попередніх інстанцій, яким корпорація хотіла зупинити продаж акцій Промінвестбанку.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на рішення суду.

"Враховуючи те, що заявник не є стороною вказаного виконавчого провадження, яке безпосередньо пов`язане із предметом оскарження, він не наділений процесуальним правом щодо оскарження дій державного виконавця в порядку цивільного судочинства. Цей спір підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства", - йдеться у документі.

Нагадаємо:

Раніше Російський ВЕБ заявив про заборону продавати свою українську "дочку".

Пакет акцій "Промінвестбанку" в розмірі 99,7726% виставлений на аукціон на біржі ПФТС.

"Фінансова компанія "Женева" і "Європейське ощадне товариство" мають намір купити 99,8% акцій Промінвестбанку.

Стартова ціна пакета - 532,1 млн грн.

Виставлений на продаж пакет акцій було стягнуто.

20 вересня 2018 року приватний виконавець виконавчого округу Києва Каращук K.Л. на підставі заяви ТОВ "Дайріс" відкрила виконавче провадження з примусового виконання ухвали Апеляційного суду Києва від 5 вересня 2018 року щодо стягненню акцій ПАТ "Промінвестбанк" на користь компанії "Дайріс" з групи "Приват" Ігоря Коломойського і партнерів.

У травні 2018 року Третейський суд в Гаазі постановив, що Російська Федерація повинна відшкодувати ряду українських компаній збитки за анексію Криму в розмірі 159 млн доларів.

Згідно з повідомленням суду, позов подали екс-глава Приватбанку Олександр Дубілет та 18 компаній, пов'язаних з екс-власниками банку або Приватбанком.

5 вересня 2018 року Апеляційний суд Києва своєю ухвалою заарештував акції українських "дочок" російських банків, включаючи Промінвестбанк.

Верховний суд 25 січня 2019 року прийняв рішення накласти арешт на акції Промінвестбанку, Сбербанку і ВТБ Банку, які "належать боржникові - Російській Федерації".

Крім того, цим банкам заборонено відчужувати рухоме і нерухоме майно, яке "належить боржнику - Російській Федерації".

У червні 2019 року російський держбанк Внєшекономбанк, якому належало 99,7726% акцій Промінвестбанку, подав позов до арбітражу Торгової палати Стокгольма до України через порушення країною міжурядової угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій від 1998 року.

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