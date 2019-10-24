Росія не змогла оскаржити виплату $1,3 мільярда Ощадбанку: рішення Паризького суду

Паризький Апеляційний суд відхилив спробу Російської Федерації призупинити примусове виконання рішення міжнародного арбітражу про виплати Ощадбанку 1,3 мільярда доларів за експропріацію активів банку в Криму.



Про це повідомляє прес-служба Ощадбанку.

Основним аргументом Росії було те, що примусове виконання арбітражного рішення в країнах, які меншою мірою захищають державний імунітет, аніж Франція, може спричинити їй шкоду.

Суддя відхилив заяву РФ і наголосив, що вимоги щодо виконання рішення слід оцінювати виходячи з конкретних фактів справи і посилання на гіпотетичні підстави, що були наведені Росією, є неприпустимими.

Суд зауважив, що примусове виконання рішення не поставить під загрозу фінансовий стан РФ, і що Ощадбанк, не наражає на ризик можливе повернення коштів у разі скасування рішення.

Суддя відхилив прохання Російської Федерації та зобов’язав її понести частину витрат на провадження.

Нагадаємо:

Київський апеляційний суд задовольнив заяву "Ощадбанку" і дав дозвіл на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу про стягнення 1,1 мільярда доларів з РФ в якості компенсації за експропріацію активів банку в Криму.

26 листопада 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь Ощадбанку — стягнути з Російської Федерації збитки, які поніс банк внаслідок анексії Криму, у розмірі 1,3 млрд доларів.

Російське Мінінстерство юстиції заявило, що Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу і не буде компенсовувати збитки Ощадбанку.

Аргумент росіян — "відсутність у арбітражу юрисдикції на розгляд позову".

Рішення міжнародного інвестиційного арбітражного суду у спорі між Ощадбанком та Росією, яке було прийняте в Парижі, може бути примусово виконано у 154 іноземних державах.

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Економічна правда