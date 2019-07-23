Суд дозволив стягнути 1,3 мільярда доларів з РФ за активи "Ощадбанку" в Криму

Київський апеляційний суд задовольнив заяву "Ощадбанку" і дав дозвіл на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу про стягнення 1,1 мільярда доларів з РФ в якості компенсації за експропріацію активів банку в Криму.

Про це повідомляє Finbalance.

Суд видав виконавчі листи про стягнення з РФ не тільки зазначеної суми, а й відсотків, що нараховуються з березня 2014 року до періоду повної виплати Росією заборгованості.

Про судовий процес та його наслідки читайте у статті: Бонжур, Москво. Як Ощадбанк може змусити Росію заплатити 1,3 мільярда

Нагадуємо:

26 листопада 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь Ощадбанку — стягнути з Російської Федерації збитки, які поніс банк внаслідок анексії Криму, у розмірі 1,3 млрд доларів.

Російське Мінінстерство юстиції заявило, що Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу і не буде компенсовувати збитки Ощадбанку.

Аргумент росіян — "відсутність у арбітражу юрисдикції на розгляд позову".

Рішення міжнародного інвестиційного арбітражного суду у спорі між Ощадбанком та Росією, яке було прийняте в Парижі, може бути примусово виконано у 154 іноземних державах.

Рекомендуємо почитати: Кримські активи, війна з Газпромом та інші спори. Що Україна виграла/програла в судах