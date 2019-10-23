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Курс валют на 23 жовтня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

Середа, 23 жовтня 2019, 13:05

23 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,84 - 24,87 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 12:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,89 - 24,92 гривні;

Євро – 27,66 - 27,69 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,72 – 24,98 гривні. Євро купують по 27,38 гривні, продають по 27,81 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,90 - 24,89 гривні, євро - 27,55 - 27,64 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 13 копійок, встановивши його на 23 жовтня на рівні 24,84 гривні за долар.

22 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,87 - 24,91 гривні за долар.

22 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,84 - 24,87 гривні за долар.

Економічна правда

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