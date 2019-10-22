Курс валют на 22 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки
22 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,87 - 24,91 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,82 - 24,84 гривни;
Евро - 27,66 - 27,68 гривни;
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 24,73 - 24,97 гривни. Евро покупают по 27,45 гривни, продают по 27,83 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 24,79 - 24,86 гривни, евро - 27,52 - 27,63 гривни.
Напомним:
Национальный банк повысил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 22 октября на уровне 24,97 гривни за доллар.
21 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,09 - 25,13 гривни за доллар.
21 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,87 - 24,91 гривни за доллар.
Экономическая правда
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