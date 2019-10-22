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Курс валют на 22 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки

Вторник, 22 октября 2019, 11:20

22 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,87 - 24,91 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,82 - 24,84 гривни;

Евро - 27,66 - 27,68 гривни;

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 24,73 - 24,97 гривни. Евро покупают по 27,45 гривни, продают по 27,83 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,79 - 24,86 гривни, евро - 27,52 - 27,63 гривни.

Напомним:

Национальный банк повысил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 22 октября на уровне 24,97 гривни за доллар.

21 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,09 - 25,13 гривни за доллар.

21 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,87 - 24,91 гривни за доллар.

Экономическая правда

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