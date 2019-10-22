Всі розділи
Укр / Рус

Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась

Вівторок, 22 жовтня 2019, 18:18

22 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,84 - 24,87 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,84 - 24,87 гривні;

Євро – 27,65 - 27,69 гривні;

Нагадаємо:

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 22 жовтня на рівні 24,97 гривні за долар.

22 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,87 - 24,91 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют на 22 жовтня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 22 жовтня 2019, 11:20
Курс валют: долар знову коштує менше 25 гривень 22 жовтня 2019, 09:00
Курс валют на 21 жовтня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 21 жовтня 2019, 11:14
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!