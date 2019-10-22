Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась
Вівторок, 22 жовтня 2019, 18:18
22 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,84 - 24,87 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,84 - 24,87 гривні;
Євро – 27,65 - 27,69 гривні;
Нагадаємо:
Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 22 жовтня на рівні 24,97 гривні за долар.
22 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,87 - 24,91 гривні за долар.
Економічна правда
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