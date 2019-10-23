Офіційний курс гривні знову зміцнився до долара та євро

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 13 копійок, встановивши його на 23 жовтня на рівні 24,84 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,65 (на 22 жовтня - 27,90 гривні).

Нагадуємо:

22 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,87 - 24,91 гривні за долар.

22 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,84 - 24,87 гривні за долар.

Економічна правда