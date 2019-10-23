Офіційний курс гривні знову зміцнився до долара та євро
Середа, 23 жовтня 2019, 09:00
Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 13 копійок, встановивши його на 23 жовтня на рівні 24,84 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,65 (на 22 жовтня - 27,90 гривні).
Нагадуємо:
22 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,87 - 24,91 гривні за долар.
22 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,84 - 24,87 гривні за долар.
Економічна правда
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