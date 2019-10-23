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Офіційний курс гривні знову зміцнився до долара та євро

Середа, 23 жовтня 2019, 09:00

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 13 копійок, встановивши його на 23 жовтня на рівні 24,84 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,65 (на 22 жовтня - 27,90 гривні).

Нагадуємо:

22 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,87 - 24,91 гривні за долар.

22 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,84 - 24,87 гривні за долар. 

Економічна правда

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