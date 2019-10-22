Новини 22 жовтня: затримання ексзаступника міністра, субсидії, електроенергія

Про затримання ексзаступника міністра. Контррозвідка СБУ затримала ексзаступника міністра економіки за нанесення масштабної шкоди обороноздатності України.



Про субсидії. Кабінет міністрів збільшив розмір базової норми плати за житлово-комунальні послуги для отримувачів субсидій з 15% до 20% із середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.



Про отримання водійських прав. В Україні змінились процедури видачі посвідчень водія, підготовки водіїв та акредитації автошкіл.



Про виробників сигарет. Компанія JTI Україна подала заяву до Державної фіскальної служби щодо відмови викуповувати акцизні марки на 350 мільйонів гривень у зв'язку з підтримкою парламентом законопректу №1049.



Про електроенергію. Кабінет міністрів встановив 2% мито на імпорт електроенергії з РФ.



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"Недоринок електроенергії": як бізнес оцінює головну енергетичну реформу країни

Український ринок електроенергії четвертий місяць живе за новими правилами. "Економічна правда" разом з підприємцями підбиває проміжні підсумки його роботи та розповідає, які зміни чекають на споживачів.