Кабмін запровадив 2% мито на імпорт електроенергії з РФ — Герус

Кабінет міністрів встановив 2% мито на імпорт електроенергії з Росії, повідомив глава парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.



Про це він сказав в інтерв'ю для Інтерфакс-Україна.



"Це вже сьогодні діє - таке мито на імпорт з РФ встановлено ​​в розмірі 2%", - сказав Герус.

За його словами, українська влада продовжить моніторинг імпортованої електроенергії в країну, і втрутиться в разі перевищення 5% порогу загального обсягу споживання з одного джерела.

Також Герус зазначив, що наразі імпорт електроенергії з РФ становить менше 1% загального обсягу споживання, і це не несе будь-якої загрози енергобезпеці України.

"Цей обсяг ніякої загрози нам не несе, він в межах похибки. Якщо згадати 2015 рік, то там комерційний імпорт російської електроенергії був більше 1000 МВт. Це в 10 разів більше, ніж зараз. Питання моніторингу - виставити якісь маркери, вище яких ми не допускаємо імпорт, і виставити механізми, які будуть працювати", - сказав голова профільного комітету парламенту.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, Україна 1 жовтня 2019 року відновила комерційний імпорт електроенергії з РФ. Минулого вівторка імпорт рівним графіком потужністю 100 МВт здійснювало ТОВ "Юнайтед Енерджі".

Загалом п'ять українських компаній викупили доступ до 1,1 ГВт пропускної здатності мереж для імпорту електроенергії з Росії в жовтні.