МВС змінило правила отримання водійських прав: основні нововведення

В Україні змінились процедури видачі посвідчень водія, підготовки водіїв та акредитації автошкіл.

Джерело: головний сервісний центр МВС

Деталі: В міністерстві роз’яснюють, що з 19 жовтня набула чинності відповідна постанова Кабінету міністрів. Зміни стосуються, передусім, майбутніх водіїв та автошкіл.

Передбачені постановою заходи забезпечують зменшення адміністративного тиску у сфері підготовки водіїв транспортних засобів, спрощують процедуру акредитації закладів, удосконалюють процедуру отримання та обміну посвідчення водія.

Основні нововведення, що стосуються процедури підготовки водіїв:

допускається індивідуальний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв;

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв; практичний іспит складається в територіальному центрі МВС, в якому успішно складено теоретичний іспит;

термін дії свідоцтва про закінчення автошколи скорочено з 10-ти до 2-х років ;

; під час складання іспитів можлива фото- та відеофіксація;

свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації водіїв у паперовому вигляді випускникам автошкіл не видається, натомість воно в електронному вигляді вноситься закладом до Єдиного державного реєстру МВС.

Крім цього, в процедурі взаємодії територіальних органів з надання сервісних послуг МВС із закладами з підготовки водіїв запроваджено електронний обмін інформацією: викладачі та інструктори з водіння будуть зобов’язані вносити у спеціальний електронний журнал інформацію про деталі проведення теоретичних та практичних занять.

Процедура отримання посвідчення водія також зазнає змін, основні з яких наступні:

отримати або обміняти посвідчення водія тепер неможливо без відмітки про місце реєстрації в документі, що посвідчує особу;

в документі, що посвідчує особу; в особливих відмітках посвідчення водія зазначатиметься група крові власника посвідчення.

Також змінилася процедура акредитації автошкіл. Ця функція перейшла від Головного сервісного центру МВС до регіональних сервісних центрів МВС.