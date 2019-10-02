"Нафтогаз" запропонував перекласти на ДТЕК зобов'язання постачати газ на Луганську ТЕС

НАК "Нафтогаз України" запропонувало перекласти спецзобов'язання постачати газ на Луганську ТЕС ("ДТЕК Східенерго") на ПрАТ "Нафтогазвидобування", яка входить до групи ДТЕК.

Про це йдеться у листі компанії до РНБО, який є у розпорядженні ЕП.

Зазначається, що у листі "ДТЕК Східенерго" від 22.08.19 йдеться про ініціювання прийняття Кабміном рішення про застосування пільгової ціни на рівні 2 895 грн за 1000 кубометрів (без ПДВ).

У "Нафтогазі" підкреслюють, що ця постанова не була опублікована та не набула чинності. Компанія наголошує, що не має підстав для постачання газу із застосуванням пільгової ціни на рівні 2 895 грн за 1000 кубометрів (без ПДВ).

"Розуміючи та поділяючи стурбованість ТОВ "ДТЕК Східенерго" щодо необхідності безперебійного електро/водопостачання населенню та іншим споживачам на території Луганської області, яка знаходиться під контролем української влади, вважаємо одним із можливих шляхів урегулювання порушеного питання покладання спеціальних обов'язків в частині постачання газу на Луганську ТЕС на ПрАТ "Нафтогазвидобування" (ДТЕК Нафтогаз)", - йдеться у листі "Нафтогазу" до РНБО.

Як повідомлялося, на Луганській ТЕС заявили, що з 1 жовтня електростанція може зупинитися через відсутність газу.

Як написав у Facebook голова Укренерго Всеволод Ковальчук, Нафтогаз підтвердив номінацію газу для ДТЕК Луганська ТЕС на жовтень.

Ковальчук повідомив, що "ДТЕК" попередила його про те, що з 1 жовтня Луганська ТЕС може зупинитися.

"Під "запобіганням порушення нормального режиму роботи ОЕС України" в листі ДТЕКу завуальовано малося на увазі відключення від електрики понад половини мешканців Луганської області. У зв’язку з отриманням номінації на жовтень "порушення" відміняються.