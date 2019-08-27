Луганська ТЕС перейшла на роботу одним енергоблоком

Луганська теплоелектростанція, яка належить "ДТЕК" Ріната Ахметова, перейшла на роботу одним енергоблоком для економії газу.

Про це повідомляє прес-служба "ДТЕК".

"Незважаючи на роботу в режимі одного блоку станція, як і раніше, продовжує нести навантаження в 140 МВт. Стабільність енергопостачання регіону збережеться", - заявили у компанії.

"Через блокування поставок вугілля на станцію з боку РФ з 29 липня ДТЕК Луганська ТЕС перейшла на спалювання природного газу для виробництва електроенергії. Це дозволило забезпечити стабільні поставки електроенергії жителям Луганської області і уникнути валових відключень в регіоні.

Але собівартість виробництва електроенергії на газі істотно перевищує максимальні ціни на електроенергію на ринку. У ДТЕК Луганської ТЕС немає необхідних ресурсів для закупівлі газу за ринковими цінами", - додали у "ДТЕК".

Нагадаємо:

14 серпня Кабінет міністрів вирішив зобов’язати Нафтогаз постачати газ на Луганську ТЕС, яка входить до холдингу ДТЕК Ріната Ахметова, за ціною 2,895 тис. грн за тис. куб. м.

15 серпня "Нафтогаз" запропонував перекласти на ДТЕК зобов'язання постачати дешевий газ на Луганську ТЕС.

Пізніше стало відомо, що "Нафтогаз" не буде продавати газ для ТЕС Ахметова за спецціною.

Економічна правда