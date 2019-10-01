Міжбанк закрився ростом долара

1 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,63 - 24,66 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,63 - 24,66 гривні;

Євро - 26,80 - 26,83 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 1 жовтня на рівні 24,19 гривні за долар.

1 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,54 - 24,56 гривні за долар.

Економічна правда