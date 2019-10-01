Курс валют на 1 жовтня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
1 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,54 - 24,56 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,54 - 24,56 гривні;
Євро - 26,72 - 26,74 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,24 - 24,61 гривні. Євро купують по 26,32 гривні, продають по 26,83 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 24,67 - 24,65 гривні, євро - 26,59 - 26,88 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 1 жовтня на рівні 24,19 гривні за долар.
30 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,34 - 24,38 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua