Курс валют на 1 жовтня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

1 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,54 - 24,56 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,54 - 24,56 гривні;

Євро - 26,72 - 26,74 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,24 - 24,61 гривні. Євро купують по 26,32 гривні, продають по 26,83 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,67 - 24,65 гривні, євро - 26,59 - 26,88 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 1 жовтня на рівні 24,19 гривні за долар.

30 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,34 - 24,38 гривні за долар.

Економічна правда