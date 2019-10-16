Уряд повернув Калуську ТЕЦ в державну власність

Кабінет міністрів повернув державі Калуську ТЕЦ, яка була передана попереднім урядом у власність місцевої громади.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

"Ми повернули до державної власності Калуську ТЕЦ. Раніше минулим урядом було прийняте рішення, щоб передати її у комунальну власність. Це можна пов'язувати з різними обставинами: говорили, що певні люди хочуть встановити над нею контроль, пов'язували з рейдерськими атаками...

Ми прийняли рішення повернути цей важливий об'єкт у державну власність, щоб точно бути впевненими, що люди будуть у теплі взимку, захищені від несподіванок під час опалювального сезону", - сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу за результатами засідання уряду.

Нагадаємо:

21 вересня комісія у сфері розгляду скарг із державної реєстрації при Мін'юсті скасувала рішення про виведення Калуської теплоцентралі з державної у комунальну власність.



Рішення про переведення Калуської ТЕЦ у комунальну власність ухвалив ще попередній уряд за прем'єрства Володимира Гройсмана.

Голова комітету з питань енергетики Андрій Герус тоді підкреслював, що ТЕЦ передається у комунальну власність міста Калуша, де колишній міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик раніше був мером міста.

У минулому році, як зазначали ЗМІ, Насалик вирішив реконструювати Калуську ТЕЦ за 1,4 мільярда перед приватизацією.



Економічна правда