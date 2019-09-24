Калуську ТЕЦ повернули у державну власність — Герус

Комісія у сфері розгляду скарг із державної реєстрації при Мін'юсті скасувала рішення про виведення Калуської теплоцентралі з державної у комунальну власність.

Про це повідомив у Facebook депутат від партії "Слуга народу", голова комітету з питань енергетики Андрій Герус.

"Комісією у сфері розгляду скарг із державної реєстрації (при Мін’юсті) прийнято рішення відмінити перереєстрацію Калуської ТЕЦ на нового власника та повернути її у державну власність", - написав він.

Нагадаємо:

Рішення щодо Калуської ТЕЦ ухвалив ще попередній уряд за прем'єрства Володимира Гройсмана.

Герус тоді підкреслював, що ТЕЦ передається у комунальну власність міста Калуша, де колишній міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик раніше був мером міста.



"Калуська ТЕЦ - це досить великий об’єкт електроенергетики і фактично єдиний об’єкт генерації та єдиний покупець вугілля у Бурштинському острові/на Західній Україні, який не належить компанії ДТЕК (принаймні поки що)", - заявляв тоді Герус.

Економічна правда