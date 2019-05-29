Калуську ТЕЦ вивели із держвласності і можуть віддати у приватні руки – представник президента

Калуська теплоелектроцентраль, фактично єдиний об’єкт генерації, який не належить компанії ДТЕК, передається у комунальну власність міста Калуша, та отримає спеціальну державну допомогу.

Про це написав голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг, представник президента Андрій Герус у Facebook.

"Вже після того, як прем`єр-міністр оголосив про свою відставку, на минулому непрозорому засіданні уряду було прийнято рішення вивести із державної власності Калуську ТЕЦ (а також було прийнято рішення про спеціальну державну допомогу цій ТЕЦ)", - написав він.

Герус підкреслив, що ТЕЦ передається у комунальну власність міста Калуша, де теперішній міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик раніше був мером міста.



"Калуська ТЕЦ - це досить великий об’єкт електроенергетики і фактично єдиний об’єкт генерації та єдиний покупець вугілля у Бурштинському острові/на Західній Україні, який не належить компанії ДТЕК (принаймні поки що)", - підкреслив Герус.

За його словами, "економічна доцільність такої безкоштовної передачі є дуже сумнівною".

"І цілком імовірно, що наступним кроком буде передача цього об’єкту у приватні руки за безкоштовно (псевдо-концесія або інша схема)", - вважає експерт.

Він додав, що на його думку, "виносити" державну власність після оголошеної заяви про відставку, та ще й таким таємним непрозорим способом, є не дуже хорошою практикою, зокрема з точки зору довіри суспільства до таких рішень.

Нагадаємо:

У минулому році, як зазначали ЗМІ, Насалик вирішив реконструює Калуську ТЕЦ за 1,4 мільярда перед приватизацією.

10 травня 2019 року Насалик заявив, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості має відмовитися від функцій з управління держпідприємствами. За його словами, це унеможливить будь-які корупційні ризики.

Також нагадаємо, що 22 травня поточного року президент Володимир Зеленський призначив Андрія Геруса своїм представником у Кабінеті міністрів.

Наразі Герус очолює Асоціацію споживачів електроенергії, в яку входять великі підприємства, у собівартості продукції яких електроенергія становить більшу частину. Є лобістом зниження тарифу для промисловості.

Економічна правда