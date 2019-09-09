Українська ГТС готова до опалювального сезону на 85% - "Укртрансгаз"

"Укртрансгаз" у рамках підготовки до опалювального сезону виконав 85% робіт із ремонту та модернізації об'єктів ГТС України.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що комплексна технічна підготовка ГТС охоплює виконання поточних виробничих програм з діагностики, ремонтів і капітального будівництва, проведення комплексів планово-профілактичних і ремонтних робіт.

"Також одним із ключових завдань є технічне забезпечення процесу закачування природного газу до ПСГ", - йдеться у повідомленні.

За травень-серпень 2019 року обстежили 142,2 км трубопроводів, зробили капремонт 11,5 км магістральних газогонів, 26 свердловин на газосховищах та 11 газоперекачувальних агрегатів, відремонтували 858 одиниць автотранспортної техніки, а також відновили 3541 км ліній зв’язку та 16,6 км ліній електропередач на об’єктах ГТС.

Завершили 9 з 13 комплексів планово-профілактичних та ремонтних робіт згідно з планом на 2019 рік.

Нагадаємо:

Запаси газу в українських підземних сховищах збільшились до 18,7 мільярдів кубометрів газу - це найбільший рівень запасів у сховищах за останні 7 років.

Економічна правда