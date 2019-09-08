Новини вихідних: покарання "євроблях", дебати Богдана і Кличка та офшори Суркіса

Про що всі говорили на вихідних?

Про зміцнення гривні. Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 23 копійки, встановивши його на 9 вересня на рівні 25,08 гривні за долар.

Про рейтинг України. Рейтингове агентство Fitch Rating підвищило довгостроковий та короткостроковий кредитний рейтинг України в іноземній та національній валютах з B- до B, та покращило прогноз зі стабільного на позитивний.

Про дебати Богдана і Кличка. Глава Офісу президента Андрій Богдан пояснив меру Києва Віталію Кличку, як правильно розпоряджатися бюджетом столиці.

Про подвійне оподаткування. Міністерство фінансів запропонувало перейти на систему подвійного оподаткування з низкою популярних для офшорного бізнесу країн, що дозволить збільшити надходження до бюджету.

Про офшори Суркіса. З 2002 до 2016 роки кошти, які мали надходити на рахунки Федерації футболу України, прямували на рахунки офшорної карибської кампанії "Newport Management Limited", яка обслуговувала київське "Динамо".

Про штрафи для власників "євроблях". З 22 серпня, коли почали діяти нові штрафні санкції за порушення при переміщенні нерозмитнених транспортних засобів вже складено понад 200 протоколів.