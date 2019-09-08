У ДФС назвали кількість оштрафованих власників "евроблях"

З 22 серпня, коли почали діяти нові штрафні санкції за порушення при переміщенні нерозмитнених транспортних засобів вже складено понад 200 протоколів.

Про це dt.ua повідомили в прес-службі ДФС.

"ДФС фіксує правопорушення, передбачені частиною третьою статті 470 (перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарів, транспортних засобів комерційного призначення, митних або інших документів на ці товари більше ніж на десять діб — ред.) та 481 (перевищення строку тимчасового ввезення товарів на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів за межі митної території України більше ніж на десять діб — ред.) Митного кодексу", - заявили у ДФС.

"Відповідно до бази даних ДФС за ознаками зазначених правопорушень з 22 серпня 2019 року по 4 вересня 2019 року складено 243 протоколи про порушення митних правил", - йдеться у відповіді.

Також, повідомляється, що санкції зазначених правопорушень не змінилися (частина 3 статті 470 Митного кодексу— 8 500 грн, частина 3 статті 481 Митного кодексу— штраф 17 000 грн).

Так само не змінився порядок провадження в справах про порушення митних правил (після складення протоколу про порушення митних правил здійснюються процесуальні дії, виноситься постанова в справах про порушення митних правил).

"Адміністративна відповідальність за ознаками правопорушень, передбачених частинами п'ятою та шостою статті 470 Митного кодексу та частинами п'ятою та шостою статті 481 Митного кодексу, може наставати залежно від перевищення строків транзитного переміщення авто та тимчасового ввезення (більш ніж 20 діб та більш ніж 30 діб)", - зазначається у повідомленні.

Зараз у парламенті розглядається законопроект № 1030 про відстрочку штрафів на 90 днів за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України, який вніс президент Володимир Зеленський у парламент.

Законопроект був внесений в Раду 29 серпня і на наступний день переданий на розгляд п'яти комітетам. Головним вказаний Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. Строк, протягом якого власники "евроблях" можуть розмитнити авто без штрафів, пропонується збільшити з 270 до 360 днів.

У Мінінфраструктури повідомили, що 21 серпня за підсумками наради було прийнято рішення відтермінувати введення штрафних санкцій. Незважаючи на цю заяву, 22 серпня штрафи за "евробляхи" офіційно вступили в силу.

Однак незрозуміло, коли законопроект президента буде ухвалений та чи постраждають впіймані водії.

Читайте також: Останній шанс: що нова влада робитиме з "євробляхами"