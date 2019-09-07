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Курс валют: гривня суттєво зміцнилася до долара та євро

Субота, 7 вересня 2019, 10:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 23 копійки, встановивши його на 9 вересня на рівні 25,08 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,66 гривні (на 6 вересня - 27,99 гривні).

Нагадуємо:

НБУ послабив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 6 вересня на рівні 25,31 гривні за долар.

6 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,05 - 25,08 гривні за долар.

Економічна правда

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НБУ гривня

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