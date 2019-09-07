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Мінфін запропонував подвійне оподаткування з низкою "офшорних" країн

Субота, 7 вересня 2019, 14:34

Міністерство фінансів запропонувало перейти на систему подвійного оподаткування з низкою популярних для офшорного бізнесу країн, що дозволить збільшити надходження до бюджету.

Про це журналістам у п’ятницю повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, передає УНІАН.

"Мінфін відправляє кілька законопроектів на ратифікацію до Верховної Ради, і якщо вони будуть ухвалені, ми зможемо з кількома країнами – Великою Британією, Кіпром, Малайзією та іншими - перейти на систему взаємодії з подвійним оподаткуванням", - сказав він.

За словами Дубілета, якщо зараз податкова ставка для виведення грошей, наприклад, з Кіпру, для бізнесу дорівнює 2%, то після ухвалення закону вона збільшиться до 5%.

"Ми підрахували, що якби ця ставка за останні три роки була 5%, то це було б більше 1 мільярда гривень надходжень до державного бюджету", - сказав він. Також Дубілет відзначив тенденцію, що все більше країн переходять на подвійне оподаткування.

Як повідомлялося, 29 серпня Кабінет міністрів призначив на посаду міністра Кабміну екс-менеджера "ПриватБанку" і співзасновника Monobank Дмитра Дубілета.

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Мінфін податки

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