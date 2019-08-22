Хімзавод Фірташа підозрюють в ухилянні від сплати 56 мільйонів податків

ДФС розслідує кримінальне провадження щодо службових осіб ПАТ "Рівнеазот" (належить Ostchem Дмитра Фірташа) щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на постанову Шевченківського райсуду.

Підставою для проведення розслідування став акт про результати перевірки підприємства у травні 2017 року щодо імпорту природного газу у 2013 році та експорту міндобрив на користь NFTrading AG (Швейцарія) у 2013-2014 роках.

У ДФС вважають, що службові особи "Рівнеазоту" при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності занизили податок на прибуток в сумі 56,4 млн грн.

Зазначається, що "Рівнеазот", HF Trading AG, Ostchem Holding Limited є пов'язаними особами.

У постанові суду йдеться, що аналіз контрактів Ostchem і "Газпрому" на поставку газу показав відсутність будь-яких чинників, які могли б вплинути на збільшення вартості газу в 2013-му.

У результаті ДФС прийшла до висновку, що Ostchem навмисне занижував доходи для ухилення від сплати податків. За 2013-2014 рр. сума заниження склала 56,4 млн грн.

Нагадаємо:

Верховний Суд поновив арешт усього рухомого та нерухомого майна підприємства "Рівнеазот".