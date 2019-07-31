Всі розділи
Укр / Рус

У Фірташа відреагували на можливе примусове розділення хімічного бізнесу

Середа, 31 липня 2019, 17:15

Попередні висновки Антимонопольного комітету щодо активів азотної хімії побудовані на недостовірних даних.

Про це йдеться в заяві Group DF, яка управляє бізнесом олігарха Дмитра Фірташа.

"30 липня АМКУ без слухань, без врахування зауважень зацікавлених сторін і експертних висновків анонсував попередні висновки щодо розслідування проти підприємств Group DF і фактично подав їх як остаточні. Ми вважаємо опубліковані АМКУ висновки помилковими, передчасними і упередженими", - йдеться в заяві.

Як підкреслюють в Group DF, продаж газу здійснювався за ціною його первісної закупівлі, при цьому його ціна була на 25-50% нижче рекомендованих Нацкомісією з тарифів цін.

За інформацією групи, отримана компаніями в 2017 році передоплата в розмірі 1,7 млрд грн була спрямована на закупівлю сировини, виплату податків, оплату енергоносіїв, а також на погашення заборгованості з заробітної плати.

У момент припинення подачі газу підприємства готувалися до нового виробничого циклу.

"В результаті припинення подачі газу були зірвані плани з випуску понад 800 тис. тонн азотних добрив в період весняного сезону 2017 року. І цей обсяг був заміщений імпортом з РФ за монопольно високими цінами", - зазначили в Group DF.

У Group DF також заявили, що її підприємства на 80% погасили заборгованість за отриманими в 2016-2017 роках предоплатами.

Як повідомлялося, екс-державна уповноважена Антимонопольного комітету Агія Загребельська допускає можливість примусового поділу активів азотної хімії Group DF олігарха Дмитра Фірташа.

Нагадуємо:

Активи азотної хімії Group DF Дмитра Фірташа консолідує група Ostchem, яка включає в себе підприємства з виробництва азотних добрив "Азот" (Черкаси), "Рівнеазот", "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" (Луганська обл.) і "Концерн Стирол" (Донецька обл., контроль над цим підприємством втрачено через окупацію частини Донбасу).

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

OstChem Фірташ міндобрива

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Хімічний бізнес Фірташа можуть примусово розділити 31 липня 2019, 15:40
Виробники міндобрив Фірташа скаржаться на "Укрзалізницю" 17 серпня 2018, 17:46
Суд направив справу про борг ОПЗ Фірташу на новий розгляд 9 липня 2018, 11:23
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!