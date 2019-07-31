У Фірташа відреагували на можливе примусове розділення хімічного бізнесу

Попередні висновки Антимонопольного комітету щодо активів азотної хімії побудовані на недостовірних даних.

Про це йдеться в заяві Group DF, яка управляє бізнесом олігарха Дмитра Фірташа.

"30 липня АМКУ без слухань, без врахування зауважень зацікавлених сторін і експертних висновків анонсував попередні висновки щодо розслідування проти підприємств Group DF і фактично подав їх як остаточні. Ми вважаємо опубліковані АМКУ висновки помилковими, передчасними і упередженими", - йдеться в заяві.

Як підкреслюють в Group DF, продаж газу здійснювався за ціною його первісної закупівлі, при цьому його ціна була на 25-50% нижче рекомендованих Нацкомісією з тарифів цін.

За інформацією групи, отримана компаніями в 2017 році передоплата в розмірі 1,7 млрд грн була спрямована на закупівлю сировини, виплату податків, оплату енергоносіїв, а також на погашення заборгованості з заробітної плати.

У момент припинення подачі газу підприємства готувалися до нового виробничого циклу.

"В результаті припинення подачі газу були зірвані плани з випуску понад 800 тис. тонн азотних добрив в період весняного сезону 2017 року. І цей обсяг був заміщений імпортом з РФ за монопольно високими цінами", - зазначили в Group DF.

У Group DF також заявили, що її підприємства на 80% погасили заборгованість за отриманими в 2016-2017 роках предоплатами.

Як повідомлялося, екс-державна уповноважена Антимонопольного комітету Агія Загребельська допускає можливість примусового поділу активів азотної хімії Group DF олігарха Дмитра Фірташа.

Нагадуємо:

Активи азотної хімії Group DF Дмитра Фірташа консолідує група Ostchem, яка включає в себе підприємства з виробництва азотних добрив "Азот" (Черкаси), "Рівнеазот", "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" (Луганська обл.) і "Концерн Стирол" (Донецька обл., контроль над цим підприємством втрачено через окупацію частини Донбасу).

Економічна правда