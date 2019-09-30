Закриття міжбанку: долар різко подорожчав

30 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,34 - 24,38 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,34 - 24,38 гривні;

Євро - 26,53 - 26,57 гривні;

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 10 копійок, встановивши його на 30 вересня на рівні 24,08 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 27 вересня на рівні 24,18 гривні за долар.

27 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,10 - 24,13 гривні за долар.

Економічна правда