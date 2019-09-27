Офіційний курс: долар подорожчав
П'ятниця, 27 вересня 2019, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 27 вересня на рівні 24,18 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,45 гривні (на 26 вересня - 26,49 гривні).
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 26 вересня на рівні 24,12 гривні за долар.
26 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,15 - 24,19 гривні за долар.
26 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,09 - 24,12 гривні за долар.
Економічна правда
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