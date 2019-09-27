Всі розділи
Укр / Рус

Офіційний курс: долар подорожчав

П'ятниця, 27 вересня 2019, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 27 вересня на рівні 24,18 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,45 гривні (на 26 вересня - 26,49 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 26 вересня на рівні 24,12 гривні за долар.

26 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,15 - 24,19 гривні за долар.

26 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,09 - 24,12 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась 26 вересня 2019, 18:00
Курс гривні наблизився до 24 за долар 26 вересня 2019, 09:00
Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 25 вересня 25 вересня 2019, 11:38
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!