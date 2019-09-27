Офіційний курс: долар подорожчав

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 27 вересня на рівні 24,18 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,45 гривні (на 26 вересня - 26,49 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 26 вересня на рівні 24,12 гривні за долар.

26 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,15 - 24,19 гривні за долар.

26 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,09 - 24,12 гривні за долар.

Економічна правда