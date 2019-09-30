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Офіційний курс на 30 вересня: гривня наблизилася до 24 за долар

Понеділок, 30 вересня 2019, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 10 копійок, встановивши його на 30 вересня на рівні 24,08 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,33 гривні (на 27 вересня - 26,45 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 27 вересня на рівні 24,18 гривні за долар.

27 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,10 - 24,13 гривні за долар.

Економічна правда

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НБУ гривня

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