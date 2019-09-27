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Гривня на міжбанку знаходиться нижче 24 за долар

П'ятниця, 27 вересня 2019, 18:00

27 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,10 - 24,13 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,10 - 24,13 гривні;

Євро - 26,34 - 26,37 гривні;

Нагадуємо:

27 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,09 - 24,12 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 27 вересня на рівні 24,18 гривні за долар.

Економічна правда

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