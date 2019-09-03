У містах планують повністю змінити норми висадки і поливу дерев

В Україні планують повністю змінити застарілі норми висадки і поливу дерев вздовж вулиць і на площах на більш сучасні, орієнтуючись на зарубіжний досвід.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе.

За його словами, причиною поганого росту дерев у нашій країні є те, що вони неправильно висаджуються та поливаються.

"Підсумок – купа коштів, викинутих на вітер, адже в таких умовах навіть найвитриваліша рослина довго не протягне", - зазначив заступник міністра.

За його словами, Мінрегіон взяв за основу "європейський та інший закордонний досвід", щоб змінити застарілі норми.

"Є декілька дієвих і дійсно крутих ідей, які б можна було реалізувати в Україні. Тому плануємо більш детально вивчити це та внести відповідні зміни у державні будівельні норми щодо благоустрою", – зазначив він.

Парцхаладзе підкреслив важливість оновлення вищезазначених норм, адже дерева відіграють дуже важливу роль у розвитку міст, покращенні їх екологічного стану та комфорту жителів.

"Наприклад, на одній і тій же вулиці, але без дерев, температура влітку може сягати 43, а то і 50 градусів. З деревами вона знижується практично удвічі – до 18-26 градусів", - пояснив чиновник.

Отже, планується змінити низку вимог щодо висадки, догляду та поливу дерев уздовж вулиць, на алеях і площах. Зокрема, висаджувати лише великомірні дерева з правильно сформованою кроною, пояснив Парцхаладзе.

При цьому планується передбачати професійні системи посадки дерев у міських умовах, які сприяють більш ефективному їх поливу, а також спеціальні панелі, що не дозволяють кореням "підривати" покриття над ними.

"У Канаді працює подібна система TreeParker, яка забезпечує необхідний простір для росту кореневої системи, витримує транспортні навантаження і додатково сприяє управлінню зливостоками", - навів приклад чиновник.

Нагадаємо:

У парках, на площах та в інших громадських місцях із великим скупченням людей планують встановити питні фонтанчики.

Також у громадських місцях планують влаштувати спеціальні автомати для збору пластикових та алюмінієвих пляшок.

Окрім того, в Україні хочуть проектувати сучасні парки - з Wi-Fi та зручною навігацією.

Економічна правда