У громадських місцях планують встановити автомати для збору пластикових пляшок

В Україні у громадських місцях планують влаштувати спеціальні автомати для збору пластикових та алюмінієвих пляшок – так звані "фандомати".

Про це повідомляє Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.

"У багатьох країнах Європи та світу на вулицях в місцях масового скупчення людей можна зустріти фандомати. Це автомати, які обмінюють пластикові та інші пляшки, наприклад, алюмінієві, на гроші або спеціальні чеки, за які можна купити, приміром, корм для тварин або пакети для собак", - зазначили у міністерстві.

І додали, що це "дуже потрібна ініціатива, яка заохочує людей до розумного збору і використання пластику та покращення екологічного стану міст".

Наразі відомство вивчає аналогічний закордонний досвід.

"Думаю, в Україні це теж могло би спрацювати, тому наразі хочемо більш детально вивчити іноземний досвід для внесення відповідних змін у державні будівельні норми. Поки що орієнтовний розрахунок такий: 1 фандомат на 5 тисяч людей", – зазначив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе.

Фандомати отримали свою назву від німецького слова "pfand", яке дослівно перекладається як "застава". Такі автомати можуть визначати об’єм і вагу тари, а сканер – розпізнавати близько 30 тисяч штрих-кодів і в точності ідентифікувати об’єкт.

Нагадаємо:

Мінрегіон розробив та затвердив зміни до державних будівельних норм, якими з 1 жовтня зобов'яже готелі сортувати сміття.

Сьогодні в Україні майже 96% усіх відходів, у тому числі пластик, відправляється на полігони, де роками продовжує "жити" у ґрунті.

У нас відсутня культура сортування сміття, а переробляється лише 7% утворених побутових відходів.

Читайте детальніше: Пластик чи життя: коли в Україні почнуть переробляти ПЕТ-пляшки.

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Економічна правда