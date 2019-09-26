Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 26 вересня
26 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,15 - 24,19 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,20 - 24,22 гривні;
Євро - 26,46 - 26,48 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,01 - 24,29 гривні. Євро купують по 26,23 гривні, продають по 26,67 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 24,14 - 24,19 гривні, євро - 26,41 - 26,52 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 26 вересня на рівні 24,12 гривні за долар.
25 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,17 - 24,20 гривні за долар.
Економічна правда
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