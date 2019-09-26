Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 26 вересня

26 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,15 - 24,19 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,20 - 24,22 гривні;

Євро - 26,46 - 26,48 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,01 - 24,29 гривні. Євро купують по 26,23 гривні, продають по 26,67 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,14 - 24,19 гривні, євро - 26,41 - 26,52 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 26 вересня на рівні 24,12 гривні за долар.

25 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,17 - 24,20 гривні за долар.

Економічна правда