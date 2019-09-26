Курс гривні наблизився до 24 за долар
Четвер, 26 вересня 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 26 вересня на рівні 24,12 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,49 гривні (на 25 вересня - 26,63 гривні).
Нагадуємо:
25 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,20 - 24,23 гривні за долар.
25 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,17 - 24,20 гривні за долар.
Економічна правда
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