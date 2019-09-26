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Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась

Четвер, 26 вересня 2019, 18:00
 

26 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,09 - 24,12 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,09 - 24,12 гривні;

Євро - 26,41 - 26,45 гривні;

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 26 вересня на рівні 24,12 гривні за долар.

26 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,15 - 24,19 гривні за долар.

Економічна правда

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