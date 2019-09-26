Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась
Четвер, 26 вересня 2019, 18:00
26 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,09 - 24,12 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,09 - 24,12 гривні;
Євро - 26,41 - 26,45 гривні;
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 26 вересня на рівні 24,12 гривні за долар.
26 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,15 - 24,19 гривні за долар.
Економічна правда
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