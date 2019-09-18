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Розслідувати дії Гонтаревої в НБУ: комітет Ради схвалив ідею Дубінського

Середа, 18 вересня 2019, 17:21

Регламентний комітет рекомендує Верховній Раді створити тимчасову слідчу комісію з розслідування діяльності керівництва Національного банку та Фонду гарантування у 2014-2019 роках. Відповідний проект постанови подав нардеп з фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на рішення, ухвалене на засіданні комітету в середу

Деталі: Як зазначається в пояснювальній записці, серед основних завдань цієї ТСК буде розслідування діяльності керівництва НБУ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що призвели:

  • до штучного банкрутства банків,
  • до створення умов для привласнення активів банків у стадії ліквідації,
  • до завдання збитків вкладникам і кредиторам,
  • до привласнення бюджетних коштів,
  • до значної девальвації національної валюти.

Також передбачається, що на підставі результатів розслідування ТСК даватиме відповідні пропозиції Раді, Кабміну, Нацбанку і Фонду гарантування. Також комісія ініціюватиме притягнення винних осіб до відповідальності.

Проектом постанови визначається кількісний склад і порядок формування відповідної тимчасової слідчої комісії, її завдання, термін роботи та термін заслуховування її звіту про виконану роботу.

Пропонується сформувати ТСК у складі 13 представників фракцій "Слуга народу", "Опозиційна платформа — За життя", "Батьківщина" та групи "За майбутнє".

Сам Дубінський уточнив, що фракції "Європейська солідарність" і "Голос" своїх пропозицій до персонального складу ТСК не надали.

Передісторія:

Валерія Гонтарєва очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. Зараз вона живе і працює у Великобританії.

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського і скасував націоналізацію ПриватБанку. Це рішення держава оскаржує.

27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.

Гонтарева заперечувала свою причетність до "справи Курченка" й пропонувала слідчим прилітати до Лондона.

Гонтарева заявляла, що Коломойський погрожує їй, бо вона є його "головним ворогом".

Коломойський запевняв, що не збирається викрадати Гонтареву з Лондона, але готовий організувати її приліт в Україну.

Українська правда

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Гонтарева НБУ

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