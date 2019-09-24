Україна просить Словаччину розблокувати аеропорт "Ужгород"

Україна і Словаччина домовилися пришвидшити підготовчі процедури для підписання угоди, яка б відновила повноцінну роботу аеропорту "Ужгород".

Про це йшлося під час зустрічі міністра інфраструктури Владислава Криклія з послом Словаччини в Україні Мареком Шафіном, передає прес-служба Мінінфраструктури.

Злітна смуга ужгородського летовища закінчується на кордоні зі Словаччиною: літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини.

"Для повноцінної роботи аеропорту "Ужгород" необхідно укласти міжурядову угоду між Україною та Словацькою Республікою. Угода має визначити умови використання визначеної частини повітряного простору Словаччини у зв'язку з наданням послуг щодо обслуговування повітряного руху визначеним українським провайдером аеронавігаційних послуг у міжнародному аеропорту "Ужгород", - розповіли у Мінінфраструктури.

Криклій запропонував, щоб положення цієї угоди тимчасово застосовувались ще до її повноцінного підписання і літаки, які використовують аеропорт Ужгорода, могли користуватися повітряним простором Словаччини.

Нагадаємо:

Із 2016 року аеропорт Ужгорода не виконував регулярні рейси через близькість аеропорту до словацького кордону. Здійснюючи зліт і посадку, українські пілоти кожен раз порушували повітряний простір Словаччини.

Таким чином у Закарпатській області не було жодного робочого аеропорту.

Ситуацію врегулював договір про повітряний простір між країнами. Однак він перестав діяти два роки тому.

Щоб відновити польоти, аеропорту потрібно було отримати сертифікат Європейського агентства авіаційної безпеки.

Відзначимо, що в 2018 році практично непрацюючий аеропорт Ужгород зміг обслужити 250 пасажирів чартерних рейсів, що більш ніж на третину перевищує показники 2017 року.

У 2019 Міністерство інфраструктури очікує виділення бюджетних коштів на будівництво злітних смуг в аеропорту Дніпра або Запоріжжя, а також Ужгорода.

Європейська правда