Невеликі аеропорти допомогли забезпечити Україні рекордний пасажиропотік

Сумарний пасажиропотік українських аеропортів в 2018 році збільшився на 24,5% і склав 20,5 мільйона людей, і забезпечений він був не тільки великими аеропортами.

Про це повідомляє ЦТС.

Сумарний пасажиропотік київських аеропортів у 2018 році склав 15,42 млн осіб.

Аеропорт Бориспіль в минулому році продовжив бити рекорди: у грудні повітряна гавань зустріла 12-мільйонного пасажира, а за результатами року досягла пасажиропотоку в рекордні 12,6 млн осіб (у порівнянні з 2017 роком - плюс 19,4%). Це навіть на 53 тис. осіб більше, ніж передбачалося фінпланом підприємства на 2018 рік.

Аеропорт Київ ім. Сікорського (Жуляни), хоча і має куди більш скромні показники пасажиропотоку - 2,81 млн пасажирів на рік, може похвалитися значними темпами зростання - плюс 51,9% в 2018 році.

Львівський аеропорт ім. Данила Галицького за рік обслужив майже 1,6 млн осіб, збільшивши пасажиропотік на 47,9%.

Аеропорт Одеса зустрів мільйонного пасажира у вересні, за 2018 рік його пасажиропотік склав 1,45 млн осіб.

Аеропорт Харків продемонстрував приріст в 19,4%, обслуживши у 2018 році 962,5 тис. пасажирів.

Невеликі українські аеропорти демонструють найкращу динаміку зростання пасажиропотоку. Зокрема, аеропорт Рівне в 2018 році обслужив 6,4 тис пасажирів, що на 84% більше, ніж роком раніше. Високий показник у Чернівців - 51,6% (більше 73 тис. пасажирів за рік). Навіть практично непрацюючий аеропорт Ужгород зміг обслужити 250 пасажирів чартерних рейсів, що більш ніж на третину більше, ніж у 2017 році.

Єдиним аеропортом, що продемонстрував у минулому році негативну динаміку, виявився Кривий Ріг - повітряна гавань за рік не дорахувалася третини пасажирів чартерів.

Також в 2018 році на авіаційної карті України стало двома працюючими аеропортами більше. Так, у липні були відновлені польоти в Полтаву, а в грудні - до Миколаєва. Полтавський аеропорт, який, до того ж, в минулому році вперше отримав статус міжнародного, встиг до кінця 2018 року обслужити 968 пасажирів, миколаївський - 256.

Нагадаємо, українці стали менше їздити і більше літати - авіатранспортом в 2018 році скористалося на 17% більше пасажирів, ніж роком раніше.